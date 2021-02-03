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"Новатэк" вошел в состав международного "Арктического экономического совета"

В компании считают, что участие в "Арктическом экономическом совете" позволит внести вклад в повышение устойчивости экономического развития региона

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. "Новатэк" вошел в состав международного бизнес-форума "Арктический экономический совет", созданного в 2014 году по инициативе Арктического совета. Об этом сообщает компания.

"Ответственное ведение бизнеса с соблюдением международных стандартов и наилучших практик в области охраны окружающей среды и предотвращения изменений климата является одним из приоритетов компании. Участие "Новатэка" в "Арктическом экономическом совете" позволит нам внести дополнительный вклад в повышение устойчивости экономического развития региона", - отметил председатель правления "Новатэка" Леонид Михельсон.

"Арктический экономический совет" - ведущий межправительственный форум по продвижению сотрудничества, координации и взаимодействия между арктическими государствами, коренными народами и жителями Арктики для совместного решения арктических вопросов, в числе которых значатся устойчивое развитие и защита окружающей среды в Арктике.

Список участников совета включает в себя различные компании: от стартапов, малых и средних предприятий до национальных и международных корпораций, осуществляющих свою деятельность в Арктике.

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