Доля сортировки бытовых отходов в России достигла 30% в 2020 году

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Уровень сортировки бытовых отходов в России достиг 30% благодаря вводу в 2020 году 37 предприятий по обращению с мусором. Об этом сообщает в среду пресс-служба Российского экологического оператора.

Сколько россияне производят отходов, как платят за их вывоз и во что перерабатывают вторсырье

Что происходит с мусором после того, как его выбрасывают

Что происходит с мусором после того, как его выбрасывают Сколько россияне производят отходов, как платят за их вывоз и во что перерабатывают вторсырье

"На сегодняшний день на сортировочные комплексы направляется 30% от всего объема твердых коммунальных отходов. К 2024 году этот показатель составит 50%, а к 2030 году - 100%. На утилизацию к 2024 году будет направлено 12% отходов, а к 2030 году - 50%", - говорится в сообщении.

Как уточнили в компании, объекты по обращению с бытовыми отходами в 2020 году введены в 19 регионах. Среди них - пять современных предприятий по обработке и утилизации отходов, 28 сортировочных предприятий, четыре объекта по утилизации общей мощностью обработки 3,6 млн тонн и утилизации 825,9 тыс. тонн в год.

"На сегодняшний день в федеральную схему обращения с твердыми коммунальными отходами включены данные о более чем 1,1 тыс. объектов обращения с ТКО. Отметим, что федеральная схема обращения с отходами в настоящее время согласовывается с регионами, и количество перспективных объектов к моменту утверждения схемы будет скорректировано", - добавили в пресс-службе.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России в январе 2019 года - одна из важнейших в национальном проекте "Экология". Она призвана решить проблему незаконных свалок и ввести раздельный сбор мусора. Принятые в 2020 году новые национальные цели задают еще более высокую планку к 2030 году. Планируется отправлять на сортировку 100% бытовых отходов и в два раза снизить их объем захоронения на полигонах.