МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) планирует до 2025 года сократить время ликвидационных процедур банков до трех лет, говорится в сообщении пресс-службы госкорпорации. В 2016-2020 годах средний срок ликвидационных процедур составлял 4,5 года.

Данное решение принято в рамках стратегии агентства по страхованию вкладов до 2025 года.

"В 2021-2025 годах агентство планирует завершить ликвидационные процедуры в 380 финансовых организациях. Общий срок проведения основных этапов ликвидационных процедур в организациях, в отношении которых агентство будет назначено конкурсным управляющим в 2021-2025 годах, сократится до трех лет", - отмечается в сообщении.

Большую часть подготовительной работы и начало рассмотрения требований кредиторов будут осуществляться АСВ в период деятельности временной администрации по управлению финансовой организацией, указали в агентстве.