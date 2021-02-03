Автобусы в Хабаровске из-за дефицита бензина будут заправляться в приоритетном порядке

ХАБАРОВСК, 3 февраля. /ТАСС/. Администрация Хабаровска договорилась с нефтесбытовым предприятием ОАО "Хабнефтепродукт"-"НК" Альянс" о приоритетной продаже топлива для пассажирских автобусов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе городской администрации.

"По поручению мэра Хабаровска Сергея Кравчука достигнута договоренность с "Хабнефтепродуктом" о том, чтобы на заправках компании водители пассажирских автобусов заправлялись в приоритетном порядке", - сказали в пресс-службе.

Из-за ситуации с дефицитом бензина после остановки производства на Хабаровском нефтеперерабатывающем заводе (принадлежит ННК) в Хабаровске водители вынуждены по несколько часов простаивать в очередях на заправках. К АЗС выстраиваются шеренги из десятков автомобилей, в некоторых местах это создает пробки, мешает движению. В соцсетях люди спрашивают друг у друга, где можно заправиться, появляются предложения о продаже мест в очередях, а также о продаже бензина с рук. В очередях приходится стоять и водителям автобусов.

На бензине работают 40% пассажирских автобусов в городе, это транспорт среднего класса. Все большие автобусы работают на дизельном топливе или газе. В местных соцсетях и СМИ стала распространяться информация о том, что часть автобусов не смогла выйти на маршруты. "На маршруты вышли 578 транспортных средств - трамваи, троллейбусы, 532 автобуса вместе в коммерческими. Это 100%", - подчеркнули в пресс-службе, добавив, что жалоб граждан на работу общественного транспорта не поступало.

Хабаровский НПЗ в середине января для модернизации остановил установку, отвечающую за выпуск высокооктановых бензинов, планируя возобновить его полностью к 1 февраля. На тот момент компания создала запасы топлива на 20 дней. Жители края начали массово скупать бензин на АЗС, некоторые заправки начали поднимать цены на топливо. 30 января правительство края сообщило, что завод досрочно завершил модернизацию и начал поставлять бензин на автозаправки региона. Однако накануне стало известно, что предприятие не вошло в производственный цикл и находится в режиме пусконаладочных работ. Была разработана временная схема доставки и продажи топлива. В частности, бензин в регион поставляют из Росрезерва, с нефтезаводов других регионов.

Минэнерго и ФАС во вторник, 2 февраля, сообщили, что остановка производства бензина на Хабаровском НПЗ произошла из-за технических проблем с компрессорным оборудованием и привела к выпадающим объемам производства автомобильного бензина приблизительно на 2 тыс. тонн в сутки, то есть приблизительно на 30 тыс. тонн за период ожидаемого простоя. Отгрузки топлива ожидаются 3 февраля.