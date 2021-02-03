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МЭР предлагает создать в Крыму особый правовой режим для сохранения анонимности инвесторов

Особые административные районы будут привлекательными для российских компаний, которые уже подпали под санкции или рискуют стать "подсанкционными", в том числе из-за деятельности в Крыму
Симферополь Сергей Мальгавко/ТАСС
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Симферополь
© Сергей Мальгавко/ТАСС

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ разработало законопроект, которым предлагается создать в Крыму особые административные районы (ОАР) для повышения инвестиционной привлекательности республики и возможности сохранения конфиденциальности инвестора. Об этом говорится в проекте закона "Об особых административных районах на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (текст проекта закона есть в распоряжении ТАСС).

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"Законопроектом предполагается определить особый правовой режим на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя, возникающий в связи с созданием, функционированием особых административных районов на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя, во внутренних морских водах и в территориальном море Российской Федерации", - сообщается в пояснительной записке.

Анализ правоприменительной практики выявил необходимость законодательного закрепления особых административных районов в Крыму для повышения инвестиционной привлекательности республики и возможности сохранения конфиденциальности информации об участнике ОАР.

Как указывают в пресс-службе Минэкономразвития, особые административные районы будут привлекательными для российских компаний, которые уже подпали под санкции или рискуют стать "подсанкционными", в том числе из-за деятельности в Крыму. "Ограничение доступа к данным из ЕГРЮЛ и ЕГРП поможет российскому бизнесу осуществлять инвестиционную деятельность в указанных регионах без опасения расширения санкционного списка и вне зависимости от региона их "прописки", - отмечают в министерстве.

Согласно законопроекту, участником особого административного района может стать юридическое лицо, зарегистрированное в России. Правительство РФ может установить дополнительные требования к участнику ОАР, в том числе по наличию у него финансовых ресурсов для реализации инвестиционного проекта. Планируемый объем капитальных вложений в рамках инвестпроекта должен составлять не менее 150 млн рублей. При этом компания может одновременно быть участником ОАР и участником свободной экономической зоны.

С 2015 года в Крыму и Севастополе начали действовать свободные экономические зоны. Инвесторы, желающие работать в Крыму или в Севастополе, освобождаются от уплаты налога на имущество на 10 лет, от уплаты земельного налога на три года и от уплаты ввозных таможенных пошлин и налогов. Кроме того, земельные участки участникам свободных экономических зон предоставляются без проведения торгов.

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