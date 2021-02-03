Эксперт: оборот московских баров и клубов после снятия ограничений вырос на 40%

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Оборот столичных баров и ночных клубов за первые три дня после смягчения коронавирусных ограничений вырос на 40%. Об этом журналистам сообщил вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек.

"По данным эквайрингового бизнеса ВТБ, оборот московских баров, ночных клубов и дискотек в первые три дня после официального смягчения ограничений вырос на 40%, количество транзакций увеличилось на треть к предыдущему уикенду", - сказал он через пресс-службу банка.

В Петербурге оборот баров и количество транзакций в них выросло на треть к прошлой неделе, добавил банкир. "По нашим оценкам, оборот развлекательных заведений общепита, работающих в том числе по ночам, продолжит расти по мере стабилизации эпидемиологической обстановки в столицах и приближения к весне, которая традиционно вызывает рост интереса к данной индустрии", - заключил Киричек.

Мэр Москвы Сергей Собянин 27 января отменил действовавшие с 13 ноября прошлого года ограничения на обслуживание клиентов в клубах и ресторанах с 23:00 до 06:00. Власти заявляли, что возобновившие работу по ночам заведения проверят на соблюдение профилактических мер. Всего в столице зарегистрированы порядка 13 тыс. предприятий общественного питания, более 500 баров и ночных клубов.