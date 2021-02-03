Минск рассчитывает получить второй транш госкредита РФ в $500 млн в первом полугодии

МИНСК, 3 февраля. /ТАСС/. Белоруссия рассчитывает получить второй транш госкредита России в объеме $500 млн в первом полугодии. Об этом сообщил журналистам в среду министр финансов Белоруссии Юрий Селиверстов.

"В целом определено, что он [второй транш госкредита РФ] придет в этом году. Пока планово настраиваемся на его получение в первом полугодии", - отметил глава белорусского Минфина.

27 января посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев выразил уверенность, что работа по второму траншу госкредита будет завершена "в определенно быстрое время". Посол отметил, что считает важным, что "принципиальная договоренность, обозначенная российской стороной о 1,5-миллиардном кредите (госкредит РФ на сумму $1 млрд и кредит Евразийского фонда стабилизации и развития размером в $500 млн - прим. ТАСС), поддерживается этапной профессиональной работой и успешным взаимодействием министерств финансов".

В декабре минувшего года премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о предоставлении Белоруссии межгосударственного кредита объемом $1 млрд. Он предоставляется двумя траншами по $500 млн в 2020 году и 2021 году. 30 декабря Белоруссия получила средства первого транша госкредита в сумме $500 млн.

Белоруссия 16 октября прошлого года также получила поддержанный Россией кредит в $500 млн из средств Евразийского фонда стабилизации и развития сроком до 10 лет.