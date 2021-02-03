Bloomberg: США хотят изъять 2 млн барр. якобы иранской нефти с танкера Achilleas

ВАШИНГТОН, 3 февраля. /ТАСС/. Министерство юстиции США обратилось во вторник в американский окружной суд с запросом о санкционировании изъятия нефти, перевозимой зарегистрированным под флагом Либерии танкером Achilleas, так как эта нефть, по сведениям Соединенных Штатов, имеет иранское происхождение и подпадает под санкционные меры американских законов по борьбе с терроризмом. Об этом сообщило в среду агентство Bloomberg.

"Участники схемы [транспортировки груза] пытались скрыть происхождение этой нефти путем ее перегрузки с одного судна на другое, фальсификации документов и принятия других мер, а также путем предоставления поддельных транспортных накладных с целью введения в заблуждение владельцев Achilleas в отношении указанной нефти", - приводит агентство заявление министерства.

Bloomberg ранее сообщил о том, что владеющая танкером греческая компания Capital Ship Management Corp уведомила американские власти о возможном иранском происхождении нефти, которую она изначально приняла за сырье, добытое в Ираке.

Вашингтон, по данным агентства, еще при администрации президента Дональда Трампа потребовал прибытия танкера в США для решения вопроса о его грузе, якобы в действительности принадлежащем иранскому Корпусу стражей исламской революции (КСИР), находящемуся под американскими санкциями. В настоящее время, по сведениям агентства, судно с 2 млн барр. нефти на борту находится вблизи одной из латиноамериканских стран, следуя к американским берегам.

"Офис федерального прокурора округа Колумбия продолжит взаимодействие с нашими партнерами в правоохранительных органах по пресечению поставок незаконной нефти от КСИР", - цитирует агентство заявление исполняющего обязанности федерального прокурора округа Колумбия Майкла Шервина, рассматривающего запрос Минюста.