Air Astana увеличивает число рейсов в Москву до трех в неделю

НУР-СУЛТАН, 3 февраля. /ТАСС/. Казахстанская авиакомпания Air Astana увеличивает число пассажирских авиарейсов в Москву с одного до трех в неделю. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика в среду.

"Авиакомпания Air Astana сообщает об увеличении числа рейсов из Казахстана в столицу России. Добраться из Нур-Султана в Домодедово теперь можно два раза в неделю по средам и воскресеньям. С 5 февраля по пятницам будет возобновлен прямой рейс из Алма-Аты в Москву", - говорится в сообщении.

Ранее у авиакомпании был один рейс в неделю между Нур-Султаном и Москвой. Отмечено, что полеты будут осуществляться на авиалайнере Boeing 767.

"Въезд в Россию разрешен только гражданам РФ и Казахстана, а также лицам, имеющим вид на жительство в Российской Федерации. Все иностранные граждане, прибывающие в Россию, должны заполнить анкету и иметь при себе справку ПЦР-теста [на коронавирус] с отрицательным результатом, полученную не ранее чем за три дня до рейса. Гражданам России требуется также заполнить форму на портале госуслуг до вылета рейса, в течение трех дней со дня прибытия в РФ пройти тест ПЦР и разместить там результат обследования", - уточнили в пресс-службе.

Транзитные пассажиры, прибывающие в РФ, принимаются без ограничения, но с учетом требований страны конечного следования. Тест ПЦР для транзитных пассажиров обязателен.

30 января власти Казахстана сообщили об увеличении числа пассажирских авиарейсов в Россию с одного до трех в неделю. Рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемических норм.