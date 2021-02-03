Профучастникам рынка запретят совершать сделки, конфликтующие с интересами клиентов

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Профессиональным участникам рынка ценных бумаг будет запрещено совершать ряд сделок с конфликтом интересов, которые могут нанести ущерб клиентам, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Банка России. Речь идет, например, о сделках с имуществом клиента, совершающихся не на наилучших доступных условиях.

Проект указания регулятора, который вводит требования по предотвращению реализации конфликта интересов, опубликован для обсуждения с рынком. Аналогичные требования уже существуют для субъектов коллективных инвестиций - управляющих компаний, негосударственных пенсионных фондов, спецдепозитариев.

В документе также определены случаи, когда профучастник может не исключать конфликт интересов полностью. "Например, если договор с клиентом содержит подробную информацию о конфликте интересов или если профучастник действует так же, как в условиях его отсутствия", - поясняет ЦБ. Однако в этом случае компания должна принять меры, чтобы снизить вероятность причинения ущерба клиенту: раскрыть инвестору информацию о конфликте интересов (если она не была раскрыта).