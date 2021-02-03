Ростуризм направил в ФАС необходимую информацию о конкурсе на туристические гранты

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Ростуризм направил в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) всю необходимую информацию о проведенном ведомством конкурсе на получение туристических грантов, сообщили журналистам в пресс-службе Ростуризма. Таким образом в ведомстве прокомментировали информацию о возбуждении ФАС дела против Ростуризма.

"Ростуризмом в установленном порядке предоставлена вся необходимая информация в Федеральную антимонопольную службу. Грантовая программа Ростуризма отвечает всем требованиям прозрачности и открытости", - сказали в Ростуризме.

ФАС ранее в среду сообщила, что возбудила дело в отношении Ростуризма, поскольку действия ведомства при проведении конкурсного отбора организаций для развития внутреннего и въездного туризма могут содержать признаки нарушения закона о защите конкуренции. Заявления с жалобами на условия отбора поступили в ФАС и Генпрокуратуру РФ от хозяйствующих субъектов.

Позиция Ростуризма

Ростуризм впервые реализовал подобную меру поддержки предпринимателей, и она была "высоко оценена отраслью и регионами", отметили в ведомстве. На проведение конкурса из госбюджета было выделено 1,2 млрд рублей на 400 грантов, напомнили в ФАС.

"В соответствии с правилами грантового конкурса Ростуризм установил сроки приема заявок с 22 сентября по 8 октября 2020 года, что составляет 17 календарных дней (13 рабочих дней). С учетом того, что каждому заявителю была предоставлена возможность ведения личного кабинета на специально созданном сайте и выгрузки всех документов в электронном виде, срок приема заявок является достаточным", - заявили в Ростуризме.

В конкурсе приняли участие более 4 тыс. предпринимателей, что свидетельствует об отсутствии дискриминационных условий", отметили в Ростуризме. Заявки, по данным ведомства, оценивало более 100 независимых экспертов по самым различным критериям. В итоге, в соответствии с условиями конкурса было отобрано более 400 заявок из 80 регионов страны, проекты по которым будут реализованы в ближайшее время, сообщили в Ростуризме.

"Скорректировать свое мнение после голосования было невозможно. Экспертная работа была проверена Ростуризмом. Конфликт интересов отсутствует. Вся необходимая информация передана в ФАС России. Мы находимся на постоянной связи с ФАС России, готовы учесть все рекомендации и нацелены на совершенствование механизма нашей грантовой программы, чтобы продолжить ее уже в этом году", - подчеркнули в ведомстве.

В Ростуризме также сообщили, что распределение конкурсных заявок между экспертами осуществлялось автоматически электронной системой и каждую заявку независимо друг от друга оценивало два эксперта. Что касается претензий в части организации процесса предоставления налоговых документов для участия в конкурсе, то необходимые справки из Федеральной налоговой службы в соответствии с Налоговым кодексом можно получить в течение 5-10 дней с момента подачи заявления, что также укладывается в установленные сроки подачи заявок, подчеркнули в Ростуризме.

"Более того, подтвердить отсутствие задолженности по налогам каждый заявитель мог практически мгновенно, путем загрузки в личный кабинет на сайте конкурса данных, полученных из кабинета налогоплательщика на сайте Федеральной налоговой службы", - отметили в Ростуризме.