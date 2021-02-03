Мишустин: проекты Евразийского банка развития способствуют экономическому прогрессу ЕАЭС

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Проекты Евразийского банка развития (ЕАБР) способствуют активной реализации четырех свобод Евразийского экономического союза (ЕАЭС) - свободы движения товаров, услуг, рабочей силы и капитала. Об этом заявил в среду премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с председателем правления ЕАБР Николаем Подгузовым.

"Союз [ЕАЭС] работает достаточно активно, все заявленные четыре свободы - свобода движения товаров, услуг, рабочей силы и капитала - реализуются, в том числе с участием банка [Евразийского банка развития]", - сказал Мишустин.

Он отметил, что встреча с Подгузовым проходит в преддверии первого в этом году межправсовета Евразийского экономического союза. "Очень важно, что вы занимаетесь большим количеством проектов, инфраструктурных, логистических, энергетических, и работаете, как и гласит ваша миссия, в целях того, чтобы экономика каждой из стран, входящих в союз, развивалась более активно, как и сам союз", - добавил премьер.

В ходе встречи Подгузов доложил о результатах работы банка, о его проектах, в том числе о фонде цифровых инициатив, который также занимается большим количеством проектов, связанных с цифровой экономикой на пространстве ЕАЭС.