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ФАС проверит сделку "Яндекс.Такси" по покупке части активов ГК "Везет"

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверит потенциальную покупку "Яндекс.Такси" кол-центров и бизнеса по заказу грузоперевозок группы компаний "Везет" на соответствие антимонопольному законодательству, сообщила служба.

"ФАС России проверит информацию о покупке компанией "Яндекс.Такси" части активов группы "Везет" на предмет соответствия требованиям антимонопольного законодательства и необходимости ее согласования с ведомством", - говорится в сообщении ФАС.

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