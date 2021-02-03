Спать 8 часов, жить просто, уходить на пике. Правила жизни Джеффа Безоса, главы Amazon

Джефф Безос покинет пост гендиректора Amazon в 2021 году и станет исполнительным председателем совета директоров. По словам Безоса, финансовые показатели и устойчивое положение компании позволяют ему сменить должность. "Прямо сейчас я вижу, что Amazon находится на своем высшем уровне инноваций, и благодаря этому настало подходящее время для такой перестановки". В прошлом году акции компании резко росли на пандемии. И ранее Безос много лет подряд обгонял всех в топах миллиардеров. Bloomberg называл его самым богатым человеком в истории рейтингов Forbes. История успеха Безоса — в чем-то даже кинематографичная, а вот его жизненные правила — просты и понятны каждому человеку.

Правило №1. Не бойтесь начать все с нуля

30-летний Джефф Безос был человеком, которому есть что терять. Он, проработав несколько лет в разных фирмах на Уолл-стрит, дорос до вице-президента финансовой компании D.E.Shaw & Co. Но стабильности ему было мало. Безос, выпускник IT-факультета Принстона, видел, какими захватывающими темпами растет интернет. Ему казалось, что он, устроившись в кресле топ-менеджера, упускает что-то важное.

В 1994 году он пришел к начальнику и сообщил, что хочет уволиться и открыть книжный интернет-магазин. Тот заметил, что идея — неплохая, но больше подходит для человека, у которого нет хорошей работы.

Безос понимал, что рискует, но его решение было окончательным. По его воспоминаниям в разных интервью, он решился, когда представил себя 80-летним стариком, который жалеет, что не попробовал осуществить мечту.

Так появился интернет-магазин Amazon.

Правило №2. Не бойтесь провалов и критиков

В 1997 году один заметный бизнес-аналитик выпустил отчет, который назывался "Амазон.Труп". Финансист безжалостно препарировал молодой и слабенький бизнес Безоса: всего 125 сотрудников, а книжные ретейлеры уже запускают свои интернет-магазины.

Журналистам понравилось яркое сравнение стартапа с трупом, его быстро растиражировали в прессе, сотрудники фирмы заметно погрустнели.

Тогда, как вспоминает Безос в интервью американским коллегам hbr-russia.ru, он собрал всех и несколько раз повторил: "Вы должны просыпаться по утрам, мокрые от страха, но не перед нашими конкурентами. Бойтесь наших потребителей, потому что они приносят нам деньги. Конкуренты-то уж точно нам денег не принесут".

Правило №3. Не думайте о соперниках

Это правило осталось с Безосом навсегда.

Вообще-то, он признает, что нет единой формулы успеха. Есть хорошие предприниматели, которые принимают душ утром и думают, как обойти конкурентов. Но ему проще не думать о соперниках, а ориентироваться только на клиентов. Как улучшить сервис? Что предложить нового потребителям?

Об этом он постоянно напоминает своим сотрудникам. И объясняет: "Я хочу, чтобы через много лет про нас говорили: "Это они заставили весь мировой бизнес крутиться вокруг потребителя".

Правило №4. Долгий брак — это хорошо