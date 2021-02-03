Спать 8 часов, жить просто, уходить на пике. Правила жизни Джеффа Безоса, главы Amazon

Джефф Безос покинет пост гендиректора Amazon в 2021 году и станет исполнительным председателем совета директоров. По словам Безоса, финансовые показатели и устойчивое положение компании позволяют ему сменить должность. "Прямо сейчас я вижу, что Amazon находится на своем высшем уровне инноваций, и благодаря этому настало подходящее время для такой перестановки". В прошлом году акции компании резко росли на пандемии. И ранее Безос много лет подряд обгонял всех в топах миллиардеров. Bloomberg называл его самым богатым человеком в истории рейтингов Forbes. История успеха Безоса — в чем-то даже кинематографичная, а вот его жизненные правила — просты и понятны каждому человеку.
Правило №1. Не бойтесь начать все с нуля
30-летний Джефф Безос был человеком, которому есть что терять. Он, проработав несколько лет в разных фирмах на Уолл-стрит, дорос до вице-президента финансовой компании D.E.Shaw & Co. Но стабильности ему было мало. Безос, выпускник IT-факультета Принстона, видел, какими захватывающими темпами растет интернет. Ему казалось, что он, устроившись в кресле топ-менеджера, упускает что-то важное.
В 1994 году он пришел к начальнику и сообщил, что хочет уволиться и открыть книжный интернет-магазин. Тот заметил, что идея — неплохая, но больше подходит для человека, у которого нет хорошей работы.
Безос понимал, что рискует, но его решение было окончательным. По его воспоминаниям в разных интервью, он решился, когда представил себя 80-летним стариком, который жалеет, что не попробовал осуществить мечту.
Так появился интернет-магазин Amazon.
Правило №2. Не бойтесь провалов и критиков
В 1997 году один заметный бизнес-аналитик выпустил отчет, который назывался "Амазон.Труп". Финансист безжалостно препарировал молодой и слабенький бизнес Безоса: всего 125 сотрудников, а книжные ретейлеры уже запускают свои интернет-магазины.
Журналистам понравилось яркое сравнение стартапа с трупом, его быстро растиражировали в прессе, сотрудники фирмы заметно погрустнели.
Тогда, как вспоминает Безос в интервью американским коллегам hbr-russia.ru, он собрал всех и несколько раз повторил: "Вы должны просыпаться по утрам, мокрые от страха, но не перед нашими конкурентами. Бойтесь наших потребителей, потому что они приносят нам деньги. Конкуренты-то уж точно нам денег не принесут".
Правило №3. Не думайте о соперниках
Это правило осталось с Безосом навсегда.
Вообще-то, он признает, что нет единой формулы успеха. Есть хорошие предприниматели, которые принимают душ утром и думают, как обойти конкурентов. Но ему проще не думать о соперниках, а ориентироваться только на клиентов. Как улучшить сервис? Что предложить нового потребителям?
Об этом он постоянно напоминает своим сотрудникам. И объясняет: "Я хочу, чтобы через много лет про нас говорили: "Это они заставили весь мировой бизнес крутиться вокруг потребителя".
Правило №4. Долгий брак — это хорошо
Еще три года назад это правило звучало бы "женитесь на лучшей женщине и не разводитесь". Но в 2019 году Безос развелся с писательницей Маккензи Безос, с которой пробыл в браке больше 25 лет. Ранее он говорил, что счастье в браке — один из секретов его успеха. И рассказывал, что когда-то щепетильно выбирал спутницу жизни. Ему нужна была творческая и умная женщина, которая умеет вдохновлять.
Однажды он сказал, что искал такую женщину, которая могла бы вытащить его из тюрьмы в стране третьего мира. Маккензи — такой человек.
После развода Маккензи Безос досталось 4% акций Amazon, так она стала самой богатой женщиной в мире.
Правило №5. Любите технологии
В детстве Джефф Безос часто проводил время на ферме дедушки. Там он обожал возиться с техникой и брался за сложные вещи, на которые взрослые давно махнули рукой. Чинил старые ветряные мельницы, разбирал машины для сада. В родительском доме он придумал сигнализацию для своей комнаты. Безос вспоминает, что всегда любил изобретать.
Сегодня Джеффа Безоса в прессе называют не только "самым богатым человеком", но и "главным по технологиям".
Amazon — это не просто сайт-агрегатор и система доставки, а растущая технологическая империя. Это "умные" вещи, голосовой помощник Amazon Echo, автомобили-беспилотники, дроны, которые тестируются в доставке товаров, всевозможные роботы на складах.
Это сеть магазинов без продавцов и касс, где покупатель заходит, берет понравившиеся продукты и уходит. Камеры с биометрией уже узнали его по "лицу", просканировали покупки, передали все в базу, а счет пришел на почту. Пока, конечно, не все гладко в этих магазинах: камеры "путают" и людей, и товары, но технология прокачивается, и так корпорация движется к реализации технологической мечты.
Один из самых амбициозных проектов Безоса — аэрокосмическая компания Blue Origin, созданная в 2000 году. Ее цель — освоить нишу космического туризма.
Правило №6. Не бойтесь, что вас обвинят в подражательстве
Перепалки Джеффа Безоса и Илона Маска регулярно становятся инфоповодами для новостей. Их отношения давно не отличаются теплотой, они меряются ракетами, подкалывают друг друга.
Когда Илон Маск перед запуском Falcon Heavy написал в Twitter, что, мол, пора смотреть, как взлетит ракета, Безос написал ему сообщение с пожеланием удачи. Только к своему посту почему-то поставил хештег с девизом своей аэрокосмической компании: Gradatim Ferociter ("Неистово шаг за шагом"). Ранее Маск ответил на пост Безоса о том, что один из запусков использованной ракеты Blue Origin с управляемой посадкой был редким событием. Это, заметил Маск, не такое уж и редкое событие, одна его ракета была запущена шесть раз, и ничего удивительного.
С годами их отношения становятся все менее доброжелательными. Из недавнего — Маск высмеял Безоса за сделку по приобретению компании Zoox, которая разрабатывает беспилотные автомобили. Он написал в Twitter: "Джефф Безос — подражатель, ха-ха". Маск возглавляет компанию Tesla, которая выпускает электрокары с системой электронного помощника водителя. Чуть раньше Маск написал, что Amazon обеспечила себе монополию на рынке и должна быть разделена. Еще Маск называл Безоса подражателем, когда тот объявил, что аэрокосмическая компания Blue Origin намерена вывести на орбиту спутники для обеспечения доступа в интернет. Схожий проект делает возглавляемая Маском SpaceX.
Но Безоса, кажется, совсем не заботит мнение Маска о его новых проектах.
Правило №7. Оставайтесь простым и хорошо высыпайтесь
Джефф Безос спит по восемь часов. Не любит многозадачности, считает, что она вредит. Если он проводит время с семьей, то не отвлекается на почту и переговоры.
"Я встаю рано. Я ложусь спать рано. Я люблю читать газету. Я люблю кофе. Я люблю завтракать с детьми до того, как они пойдут в школу, — рассказал Безос. — Так что время, которое я трачу, очень важно для меня".
Он любит шутить и не забывает развлекаться, что, правда, часто совмещает с работой. Во время технологической конференции MARS в Калифорнии Безос "вышел на прогулку со своей новой собакой", — так он написал в Twitter, приложив фотографию. Это была собака-робот SpotMini от американского стартапа Boston Dynamic.
Безос помнит про детские мечты и увлечения: школьник обожал научную фантастику, а уже будучи известным и успешным предпринимателем, снялся в фильме "Стартрек: Бесконечность". У Безоса еще много ярких и интересных идей, поэтому мы будем узнавать о нем все больше.
Анастасия Акулова