Минфин с 5 февраля по 4 марта будет направлять на покупку валюты по 2,4 млрд рублей в день

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Минфин с 5 февраля по 4 марта направит на покупку валюты 45,6 млрд рублей, по 2,4 млрд рублей ежедневно, говорится в сообщении министерства.

"Совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты, составляет 45,6 млрд рублей. Операции будут проводиться в период с 5 февраля 2021 года по 4 марта 2021 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 2,4 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Министерство сообщает, что ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в феврале 2021 года в размере 47,1 млрд рублей.

"Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам января 2021 года составило - 1,5 млрд рублей", - говорится в сообщении.