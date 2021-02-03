Минпромторг прорабатывает проект постановления об обязательной маркировке воды

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Минпромторг РФ прорабатывает проект постановления правительства России о сроках вступления в силу обязательной маркировки бутилированной питьевой воды. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

"Проект постановления правительства РФ, утверждающий правила маркировки упакованной воды, а также сроки вступления в силу требований об обязательной маркировке, в настоящее время детально прорабатывается Минпромторгом России. Принимая во внимание опыт внедрения маркировки в отношении прочих товарных групп, по которым обязательные требования уже вступили в силу, Минпромторг России осуществляет разработку правил маркировки воды совместно с ведомствами и бизнес-сообществом, учитывая мнение участников оборота и отраслевых экспертов", - отметили в министерстве.

Как пояснили в Минпромторге, "дорожная карта" или "этапность" вступления в силу требований об обязательной маркировке, как и в случаях с другими товарными группами, призвана сделать переход к маркировке максимально комфортным, чтобы участники оборота успели наладить собственные технические и бизнес-процессы с минимальными затратами. Период между окончанием эксперимента и введением требований об обязательной маркировке является дополнительным временем для активной подготовки участников оборота к новым "правилам игры", добавили в министерстве.

Ранее оператор маркировки Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) совместно с отраслью разработал дорожную карту, согласно которой с 1 мая начнется этап регистрации производителей и импортеров в системе, а также подготовка к ее внедрению. С 1 сентября в обязательном порядке стартует идентификация минеральной воды, а с 1 декабря - всей остальной воды.