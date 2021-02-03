В России предложили ввести единую торговую марку продуктов питания

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Представитель совета московской "Деловой России" и Общественной палаты РФ Евгений Нифантьев предложил ввести специальный механизм, который стимулирует производителей выпускать продовольственные товары по регулируемым ценам, - единую торговую марку. Об этом он сообщил в среду на круглом столе "Обеспечение доступности продовольствия для малоимущих граждан" в ОП.

Как в России борются с ростом цен на продукты

По словам Нифантьева, за последние годы динамика роста потребительских цен на продукты питания составила 40%, в два раза опередив инфляцию. "В этой связи с целью поддержки продовольственного обеспечения населения и во избежание резкого роста бедности предлагается ввести специальный механизм, стимулирующий производителей по выпуску социальной группы товаров по регулируемым ценам, - единую торговую марку", - сказал он.

Нифантьев предлагает создать в законодательстве России о торговле понятие "единой торговой марки продуктов питания", механизм субсидиарной и фискальной поддержки производителей единой торговой марки. Принять постановление правительства РФ, которое будет определять формулу ценообразования, регулирующую предельную оптовую и розничную наценку товаров с учетом регионального коэффициента. Среди других предложений - формирование переченя продовольственных товаров единой торговой марки и определение госстандартов качества продуктов единой торговой марки. Такие товары, по мнению Нифантьев, должны облагаться ставкой НДС 0%.

Механизм единой торговой марки создаст поддержку по обеспечению продовольствием граждан России, обеспечит целевое и видимое расходование бюджетных средств на социальную поддержку населения, создаст эффективный механизм стимулирования производителей выпускать товары по регулируемым ценам, считает Нифантьев. Также механизм будет способствовать конкурентному развитию качества продуктов питания с нерегулируемым ценообразованием и поддержит малых сельскохозяйственных производителей, заключил он.