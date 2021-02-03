В Белоруссии заявили о готовности возобновить железнодорожное пассажирское сообщение с РФ

МИНСК, 3 февраля. /ТАСС/. Белорусская железная дорога (БЖД) готова к возобновлению курсирования пассажирских поездов в Россию, заявил начальник БЖД Владимир Морозов на встрече с генеральным директором - председателем правления ОАО "РЖД" Олегом Белозеровым в онлайн-формате, говорится в сообщении пресс-службы на сайте БЖД в среду.

"В части международного пассажирского сообщения Владимир Морозов проинформировал о готовности Белорусской железной дороги к возобновлению курсирования пассажирских поездов между Республикой Беларусь и Российской Федерацией", - говорится в сообщении.

Участники переговоров подписали соглашение о сотрудничестве при организации движения поездов между Белорусской и Российской железными дорогами, передаче вагонов, контейнеров и грузов, использовании железнодорожной инфраструктуры между передаточными станциями.

Кроме того, были подведены итоги сотрудничества в минувшем году, обсуждены направления совместной работы на 2021 год. По словам Морозова, 2020 год был напряженным для грузовых перевозок, но, несмотря на это, БЖД сохранила на 2021 год тарифы на транзитные перевозки на уровне 2020 года. Он также обратил внимание на необходимость дальнейшей "активизации работы в части расширения контейнерных маршрутов, перехода на полностью безбумажный юридически значимый документооборот и создание образцового "цифрового направления совместной работы на 2021 год".

Как говорится в сообщении, в настоящее время наблюдается динамичное развитие контейнерных перевозок по маршруту Китай - Европа - Китай, организованы новые маршруты контейнерных поездов не только через белорусско-польские погранпереходы и Калининградскую область, но и через ее порты. Как отметил Белозеров, БЖД является надежным партнером в развитии транзитных перевозок по маршруту Китай - Европа - Китай. Так, в прошлом году транзитом через Белоруссию в этом направлении "перевезено более 550 тыс. контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте". При этом рост перевозок составил 60% к уровню 2019 года.

В начале января сообщалось, что Белоруссия и Россия разработали и утвердили дорожную карту по поэтапному возобновлению пассажирского сообщения в графике движения поездов на 2020 - 2021 годы, нарушенного из-за пандемии коронавируса.