Рубль не отреагировал на решение Минфина сократить объем покупок валюты почти в три раза

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Рубль практически не отреагировал на решение Минфина сократить объемы покупок валюты почти в три раза, до 2,4 млрд рублей в день, следует из данных Московской биржи.

Так, по данным на 12:00 мск, доллар находился на уровне 76,14 рубля, а евро - на отметке 91,58 рубля, тогда как до публикации решения Минфина рубль торговался по 76,12 рубля за доллар и 91,6 рубля за евро.

Министерство финансов с 5 февраля по 4 марта 2021 года направит на покупку иностранной валюты 45,6 млрд рублей. Ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 2,4 млрд рублей, говорится в материалах министерства.