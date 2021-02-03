Предприятия легкой промышленности чаще других регистрируются в системе маркировки

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Число компаний - участников оборота товаров легкой промышленности, зарегистрированных в российской системе маркировки "Честный знак", достигло 119 тыс., легкая промышленность вышла на первое место среди отраслей по количеству регистраций в системе. Об этом сообщила в среду пресс-служба Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), являющегося оператором системы маркировки.

"Число участников оборота товаров легкой промышленности в "Честном знаке" превысило 119 тыс. Теперь их больше, чем работающих с маркированным табаком компаний - а таких почти 115 тыс.", - цитируют в пресс-службе замдиректора ЦРПТ Веру Волкову.

С 1 января 2021 года стартовала обязательная цифровая маркировка ряда товаров легкой промышленности, в частности, кожаной одежды, пальто, плащей, постельного, кухонного, столового белья. Маркировка наносится с помощью двухмерного кода Data Matrix, ранее она стала обязательной в ряде других отраслей. К 2024 году в России планируется создать единую национальную систему маркировки и прослеживания товаров.

"Система маркировки показывает устойчивую работу при том, что рост количества участников оборота товаров легкой промышленности пришелся на последние недели перед запретом оборота немаркированной продукции", - цитирует Волкову пресс-служба ЦРПТ.

Сообщается также, что число проверок товаров легкой промышленности через мобильное приложение "Честный знак" достигло 1,3 млн. Всего с помощью приложения "Честный знак" произведено 30 млн сканирований, сообщает ЦРПТ.

Комментарии производителей

Розничный покупатель должен иметь возможность оперативно проверить товар на легальность, поэтому в компании ZASPORT поддержали внедрение маркировки, отметила основатель бренда Анастасия Задорина.

"Мы, как участники рынка товаров легкой промышленности, поддерживаем внедрение маркировки и возможность розничного покупателя иметь возможность оперативной проверки товара на легальность в любой точке розничных продаж в системе "Честный ЗНАК". ZASPORT одним из первых начал внедрение и тестирование маркировки обувных товаров, и благодаря команде адаптация товаропроводящей сети прошла быстро и слаженно, особых проблем при настройке системы маркировки у нас не было. В целом мы надеемся на оздоровление рынка и уход с него продавцов фальсификата", - цитируют Задорину в пресс-службе ЦРПТ.

В компании BAON пришлось провести значительные изменения для перехода на маркировку продукции, к этому были привлечены аналитики, программисты, профильные специалисты как внутри компании, так и представителей привлеченных подрядчиков, отметил владелец компании Илья Ярошенко. При этом трансформация, по его словам, прошла безболезненно.

"Это большие изменения для компании, но они проходили не так сложно, так как каждый сотрудник в компании - от топ-менеджеров до консультанта в магазине - понимали, что от нее зависит возможность работы всей компании после 1 января 2021 года. Учет кодов маркировки потребовал ввести новые операции во все процессы по всей товарной цепочке: у производителей, логистических партнеров и в магазинах. Но каких-то глобальных изменений в компании это не повлекло. Мы надеемся, что с внедрением маркировки конкуренция станет более честной", - цитируют Ярошенко в пресс-службе ЦРПТ.