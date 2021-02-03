Продажи "Автоваза" в России в январе выросли на 0,3%

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. "Автоваз" в январе 2021 года увеличил продажи на российском рынке на 0,3% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года - до 21,86 тыс. машин, говорится в сообщении компании.

"В январе 2021 года в России продано 21 857 легковых и легких коммерческих автомобилей Lada, что на 0,3% превышает результат первого месяца 2020 года", - отмечается в сообщении.

Данные приводятся без учета Lada Niva, которая, принадлежа на тот момент "Автовазу", фактически выпускалась под брендом Chevrolet. По данным Ассоциации европейского бизнеса, общие продажи компании в январе 2020 года составили 22,98 тыс. автомобилей. Таким образом, падение с учетом внедорожника Niva составляет 4,9%.

Первое место по продажам занимает Lada Granta (7,7 тыс. автомобилей), второе - Lada Vesta (6,35 тыс. автомобилей). Заметный рост показало семейство Lada XRAY, продажи которой составили 1587 автомобилей (+28,1% к январю 2020 года) и Lada Niva Legend - 2004 автомобиля (+26,5%). Продажи коммерческих Lada составили 1015 машин (+49,5%).

"При общем стабильном объеме продаж мы отмечаем увеличение продаж LADA в сегменте SUV, - отмечает исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу Оливье Морне. - Это соответствует рыночной тенденции, где класс SUV недавно стал доминирующим. В ближайшее время мы начинаем продажи LADA Niva Travel - этот автомобиль, занимающий свою уникальную нишу, должен стать сильным игроком российского рынка в сегменте SUV".

"Автоваз" - крупнейший производитель легковых автомобилей в России, входит в состав альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Продажи компании в РФ в 2020 году сократились на 5%, до 343,5 тыс. машин.