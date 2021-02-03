В Германии прогнозируют снижение цен на газ в ЕС с вводом "Северного потока - 2"

БЕРЛИН, 3 февраля. /ТАСС/. Минэкономики ФРГ считает, что в случае начала эксплуатации проекта "Северный поток - 2" цена на газ на германском и европейском рынке снизится. Об этом говорится в ответе ведомства на соответствующий запрос фракции Левой партии (ЛП) в Бундестаге, выдержки из которого в среду приводит редакционное объединение Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

В документе отмечается, что поставки газа непосредственно от источника к конечному потребителю по дну моря существенно выгоднее, нежели транзит по суше за счет уже работающих трубопроводов. Путь доставки газа в Германию по "Северному потоку - 2" примерно на 2 тыс. км короче, чем, например, через Украину. К тому же трубопровод "соответствует современным техническим требованиям" и будет служить "снабжению природным газом Европы, а не только диверсификации поставок в Германию".

"В связи с этим правительство ФРГ исходит из того, что транзит газа по "Северному потоку - 2" будет с точки зрения расходов выгоднее, чем посредством существующей системы, и тем самым сможет оказать соответствующее положительное влияние на цену газа", - резюмируется в ответе Минэкономики ФРГ.

"По оценке федерального правительства, "Северный поток - 2" снизит цену на газ и покроет необходимые потребности", - отметил сопредседатель фракции ЛП Дитмар Барч в интервью RND. Он призвал кабмин ФРГ ясно поддержать проект и усилия властей земли Мекленбург - Передняя Померания в их стремлении довести строительство газопровода до конца.

"Конгресс США не определяет наше энергоснабжение. Это канцлер [Ангела Меркель] должна ясно дать понять новому американскому президенту [Джо Байдену]", - подчеркнул Барч.

Во вторник газета "Хандельсблат" сообщила, что американцы впервые сигнализировали о готовности начать диалог о снятии санкций с "Северного потока - 2", но в ответ прежде требуют выполнения ряда условий. В частности, они хотят, чтобы вопрос реализации газопровода был увязан с механизмом, который позволит не допустить эксплуатацию газопровода в случае сокращения транзитных поставок через Украину. То есть, согласно требованию США, поставки газа по "Северному потоку - 2" могут быть прерваны в случае, если Москва попытается оказать давление на Украину, сократив объемы газа, пишет газета.