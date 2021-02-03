Центробанк установит новые требования к расчету операционного риска банков

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Банк России подготовил новые требования к расчету операционного риска банков, позволяющие сэкономить часть капитала. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

"Кредитные организации смогут рассчитывать величину операционного риска для определения нормативов достаточности капитала в соответствии с "Базелем III". Новый стандартизированный подход предполагает возможность применения показателя потерь. По оценкам банков, это позволит сэкономить часть капитала на покрытие операционного риска", - отмечается в сообщении.

Для банков с универсальной лицензией новые правила будут обязательными с 1 января 2023 года. Банки с базовой лицензией и небанковские кредитные организации смогут по своему усмотрению либо продолжить применять текущие правила, либо перейти на расчет нормативов по новому положению, сообщив об этом регулятору, уточнили в ЦБ.

"Сейчас размер операционного риска для расчета нормативов достаточности определяется исходя из величины среднего дохода за последние три года. Новый подход позволит рассчитывать величину капитала для покрытия операционного риска, исходя из реального уровня прямых потерь от реализации событий операционного риска. При этом банки с универсальной лицензией смогут применять упрощенный подход (без расчета коэффициента внутренних потерь), что не создаст для них дополнительных трудностей по сравнению с действующим сейчас порядком", - добавили в регуляторе.

При этом кредитные организации вправе начать рассчитывать размер операционного риска с использованием коэффициента внутренних потерь раньше 1 января 2023 года, для этого потребуется проинформировать Банк России.