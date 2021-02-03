СМИ: к проекту 4-дневной рабочей недели в Испании могут присоединиться 200 компаний

МАДРИД, 3 февраля. /ТАСС/. Около 200 предприятий в Испании могут присоединиться к пилотному проекту по сокращению рабочей недели до четырех дней. Об этом сообщила в среду газета El Confidencial.

По ее информации, политическая партия "Мас Паис" представит соответствующее предложение на встрече в пятницу с представителями министерства промышленности страны. В частности, инициатива предусматривает, что к проекту присоединятся около 200 компаний. В основном предприятия малого и среднего бизнеса, где трудятся от 3 тыс. до 6 тыс. человек.

Ожидается, что на такую работу выделят €50 млн, которые пойдут на компенсацию увеличения почасовой оплаты труда сотрудников. Помощь будет представлена в виде субсидий из европейского фонда восстановления экономики. Как заявили корреспонденту ТАСС в пресс-службе замглавы кабмина Испании Кармен Кальво, "правительство работает над этим проектом, и когда он будет находиться на более продвинутом [уровне], об этом сообщит компетентное министерство".

Ранее лидер "Мас Паис" Иньиго Эррехон написал в Twitter: "Будет запущен пилотный проект по сокращению рабочего времени в компаниях, которые того запросят, в течение трех лет". "Европейские фонды должны служить для модернизации экономики и заботы об окружающей среде и здоровье, - считает он. - Четырехдневная рабочая неделя - шаг вперед в этом направлении".

В декабре прошлого года заместитель председателя правительства, министр по социальным правам и повестке дня до 2030 года Пабло Иглесиас в интервью телекомпании TVE заверял, что Министерство труда Испании изучает вопрос возможного сокращения рабочей недели до четырех дней.

Всего в Испании насчитывается порядка 2,9 млн предприятий малого и среднего бизнеса, в том числе индивидуальных предпринимателей.