Bloomberg: Ant Group договорилась с властями Китая о реструктуризации

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 3 февраля. /ТАСС/. Финансово-технологическая компания Ant Group согласовала с властями КНР план реструктуризации, после которой она станет финансовым холдингом. Об этом в среду сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Согласно плану, Ant Group переводит весь свой бизнес в формат холдинговой компании, включая ее предприятия в таких областях, как блокчейн и доставка еды. По данным источников агентства, официальное объявление об изменении структуры компании может быть сделано на следующей неделе до начала китайских новогодних праздников (Праздник весны приходится на 12 февраля). После реструктуризации требования к капиталу этого китайского гиганта в области финтеха будут такими же, как и у банков КНР, уточняет агентство.

Ant Group все еще изучает возможности возобновления своего первичного публичного размещения акций, которое было приостановлено регулирующими органами Китая в ноябре. Но с учетом обновления структуры компании, неясно, сколько времени может потребоваться властям, чтобы одобрить листинг, отметил один из источников Bloomberg. Ant Group отказалась от комментариев.

Ранее американская газета The Wall Street Journal сообщила, что реструктуризация может позволить крупным государственным банкам КНР и другим организациям, контролируемым государством, купить долю в Ant Group.

Ant Group базируется в городе Ханчжоу. Ей принадлежит крупнейший в Китае оператор онлайн-платежей Alipay. Китайский бизнесмен Джек Ма выступает фактическим распорядителем компании. 33% акций компании принадлежит Alibaba Group.

В начале ноября Шанхайская фондовая биржа приняла решение отложить листинг Ant Group из-за серьезных изменений в регулятивной среде финтеха, выявленных в ходе консультаций компании с надзорными ведомствами КНР. Это повлекло отмену первичного публичного размещения акций и в Гонконге. Компания извинилась перед инвесторами за срыв листинга на данных фондовых площадках. Комитет по контролю над ценными бумагами Китая сообщил, что "поспешное размещение" противоречило бы "принципам ведения бизнеса, опирающимся на правовые нормы системы государственного регулирования". Этот листинг обещал стать крупнейшим в мире и привлечь как минимум $34,5 млрд.