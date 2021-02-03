"ГАЗ" начал серийное производство бескапотного грузовика "Валдай Next"

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Горьковский автомобильный завод ("ГАЗ") начал серийное производство бескапотного среднетоннажного грузовика "Валдай Next", говорится в сообщении предприятия.

"На Горьковском автозаводе стартовал серийный выпуск бескапотного грузовика "Валдай Next". Для организации производства автомобиля был модернизирован сборочный конвейер, организован участок подсборки кабины, закуплено современное обрабатывающее оборудование, штамповая оснастка для производства деталей экстерьера и интерьера", - отмечается в сообщении.

Инвестиции в разработку и организацию производства грузовика составляют 1,4 млрд рублей, в том числе 400 млн рублей льготного займа под 1% годовых от Фонда развития промышленности, уточняют в компании.

Автомобиль в первую очередь предназначен для городских грузоперевозок. Он выпускается с двумя вариантами колесной базы и с тремя вариантами длины грузовой платформы. Полная масса нового среднетоннажника - 6,7 тонны, грузоподъемность - до 3,8 тонны.