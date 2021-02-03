Эксперты: мировой объем продаж смартфонов увеличится на 11,4% в 2021 году

НЬЮ-ЙОРК, 3 февраля. /ТАСС/. Объем продаж в мире смартфонов увеличится в 2021 году на 11,4%, до 1,5 млрд единиц, доля устройств с поддержкой связи пятого поколения (5G) составит 35%. Такой прогноз изложен в сообщении, размещенном в среду на сайте американской исследовательской и консалтинговой компании Gartner, базирующейся в Стамфорде (штат Коннектикут).

"Продажи в мире смартфонов конечным потребителям увеличатся на 11,4% в годовом исчислении и составят 1,5 млрд единиц в 2021 году", - прогнозирует Gartner. Эта компания считает, что в текущем году будет продано 538,5 млн смартфонов с поддержкой 5G. Это составит 35% от общего объема реализации "умных телефонов".

Компания напоминает, что последствия пандемии коронавируса привели к падению продаж смартфонов в мире на 10,5% в прошлом году. Причинами ожидающегося обращения этой тенденции вспять названы расширение сетей связи пятого поколения и увеличение ассортимента бюджетных смартфонов с поддержкой 5G стоимостью от 200 долларов США и выше.

Старший научный специалист Gartner Аншул Губта и его коллеги полагают, что объем продаж "умных телефонов" в мире в этом году будет близок к показателям 2019 года. Наиболее значительный рост ожидается на сформировавшихся рынках сотовой связи Азиатско-Тихоокеанского региона, Западной Европы и Латинской Америки.