В СП заявили, что проблема бедности может обостриться после прекращения мер поддержки

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Проблема бедности может обостриться в 2021 году после прекращения мер поддержки, которые были введены в 2020 году. Об этом заявила директор департамента Счетной палаты РФ Ольга Самарина в рамках круглого стола на тему "Обеспечение доступности продовольствия для малоимущих граждан".

"Те меры, которые в 2020 году были введены, особенно в части поддержки безработных граждан, они прекращают свое действие с 2021 года. Соответственно проблема бедности может еще больше обостриться", - отметила она.

По ее словам, меры господдержки, которые были направлены на поддержку населения в 2020 году, не позволили стабилизировать уровень бедности в России.

"Меры которые были предприняты, огромный комплекс, широкий комплекс мер, направленных на поддержку тех, чье материальное положение могло потенциально ухудшиться и ухудшилось, вот этот комплекс мер не позволил нам даже стабилизировать уровень бедности", - заявила представитель ведомства, добавив, что за девять месяцев 2020 года количество граждан РФ с доходами ниже прожиточного минимума выросло до 19,6 млн человек.

При этом по словам Самариной, согласованной политики по росту реальных доходов и снижению уровня бедности в России в настоящее время нет.

"К сожалению, пока единый согласованный комплекс мер, обеспечивающий вектор роста реальных доходов, снижение уровня бедности, у нас отсутствует. Политика не систематизирована, не обособленна на уровне документов стратегического планирования. У нас на сегодняшний день национального проекта "Борьба с бедностью" нет", - сказала она.

Уровень бедности

По ее словам, в существующих государственных программах нет показателей, оценивающих уровень бедности.

"В государственных программах социального блока, которые, казалось бы, должны быть направлены своими мероприятиями на решение программ бедности, никаких показателей, оценивающих динамику нет. Нет, ни в программе "Социальная поддержка граждан", где вообще цель - условия для роста благосостояния. Ни в программе "Доступная среда", где цель - создание условий, способствующих интеграции инвалидов в общество и повышение уровня их жизни", - заявила представитель Счетной палаты.

Ранее сообщалось, что число россиян с доходом ниже прожиточного минимума составило 19,6 млн или 13,3% по итогам января - сентября 2020 года. В третьем квартале 2020 года число бедных увеличилось на 1,2 млн человек по отношению к аналогичному периоду 2019 года и составило 18,8 млн человек.