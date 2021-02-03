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В Амурской области в 2020 году собрали на 15% зерна больше, чем годом ранее

Урожай зерна составил свыше 417 тыс. тонн

БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 февраля. /ТАСС/. Более 417 тыс. тонн зерна было собрано с полей в Амурской области в 2020 году, что на 15,4% больше, чем годом ранее, несмотря на неблагоприятные погодные условия, сообщает в среду пресс-служба министерства сельского хозяйства региона.

"Несмотря на неблагоприятные погодные условия 2020 года, в период посева и уборки сельскохозяйственных культур зерна было собрано 417,5 тыс. тонн, или на 15,4% больше, чем в 2019 году, сои - 978,6 тыс. тонн, что больше на 13,4%", - цитирует пресс-служба министра сельского хозяйства области Олега Туркова.

Между тем, производство картофеля по сравнению с 2019 годом сократилось на 2,9%, овощей - на 7,8%.

"Согласно стратегии развития агропромышленного комплекса до 2024 года и задачам, которые поставлены перед Амурской областью правительством России, на текущий год стоит задача увеличить объемы производства относительно 2020 года: зерновых культур - до 530 тыс. тонн и сои - до 1,3 млн тонн. Тем самым в планах увеличить производство зерновых к уровню 2020 года на 27%, сои - на 33%", - сказал Турков.

Кроме того, в планах правительства увеличить уровень самообеспеченности региона овощами и картофелем. "Ключевым фактором успешного развития нашего агропромышленного комплекса является не просто увеличение объемов производства сельхозпродукции, а создание конкурентоспособных товаров с высокой добавленной стоимостью, востребованных не только на внутреннем, но и на мировом рынке", - сказал Турков, отметив, что министерством прорабатывается вопрос реализации трех инвестиционных проектов по глубокой переработке сои и зерновых культур.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявлял, что предприятия Дальневосточного федерального округа должны к 2024 году начать самостоятельно обеспечивать регионы округа овощной продукцией на среднероссийском уровне. При этом он подчеркнул важность снижения зависимости региона от импорта овощей.

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