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"Россети" в I квартале установят более 20 систем накопления энергии

Системы обеспечат автономное электроснабжение потребителей на проблемных отдельных участках линий электропередачи

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Компании "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье" (входят в группу компаний "Россети") планируют до конца первого квартала 2021 г. установить 26 систем накопления энергии. Об этом говорится в сообщении "Россети Центр" (управляющая компания "Россети Центр и Приволжье").

"До конца первого квартала 2021 г. компании установят еще 26 накопителей, 10 из них являются разработкой "Лиотех", - говорится в сообщении.

Системы обеспечат автономное электроснабжение потребителей на проблемных отдельных участках линий электропередачи. Большинство накопителей будут использоваться для электроснабжения социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения населенных пунктов.

Компании группы "Россети" и "Лиотех" (является портфельной компанией "Роснано") также в перспективе могут начать совместные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по разработке и дальнейшему внедрению систем накопления электроэнергии, отмечается в сообщении.

"Рассчитываю, что мы сможем выстроить партнерские взаимоотношения между компанией "Россети" и "Роснано", реализуя уже существующие проекты и находя новые точки пересечения. В портфеле компании уже есть проекты, которые имеют высокую технологическую зрелость и готовность не только в области систем накопления энергии, но, например, высокоточной измерительной аппаратуры для цифровизации сетей. И мы нацелены на долгосрочное партнерство, на то, чтобы стабильно выпускать новые востребованные продукты для "Россетей" и вообще для электросетевого хозяйства. Уверены, что существующий технологический задел поможет нашим партнерам сделать работу сетевого комплекса еще надежнее и эффективнее", - заявил председатель правления управляющей компании "Роснано" Сергей Куликов, чьи слова приводятся в сообщении.

"Система накопления электроэнергии - это активно развивающаяся технология. Мы как электросетевая компания видим в ней большие перспективы по применению. Но путь от текущих прототипов решений к промышленным образцам непростой. Это вызов, который благодаря вашей компетенции, я уверен, удастся преодолеть. Мы искренне заинтересованы, мы реально верим в применимость этой технологии и в ее эффективность", - отметил генеральный директор "Россети Центр" Игорь Маковский.

О компаниях

Два пилотных проекта по накопителям "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье" реализовали в 2019 году в Белгородской и Владимирской областях. Компании "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье" работают на территории 20 регионов России.

"Лиотех" является единственным в России промышленным производителем литий-ионных аккумуляторов. Завод построен в 2011 году в Новосибирской области. "Лиотех" производит аккумуляторы для электротранспорта, системы хранения электроэнергии, источники бесперебойного питания для критически важных объектов.

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