Средний размер потребительского кредита вырос на 30,7%

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Средний размер кредитов на покупку потребительских товаров, выданных российскими банками в декабре 2020 года, составил 221,3 тыс. рублей, увеличившись на 30,7% по сравнению аналогичным периодом 2019 года, говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй.

По сравнению с ноябрем средний чек потребкредита снизился на 4%.

"После некоторого снижения среднего чека потребительского кредита весной прошлого года, в октябре был установлен рекорд - почти 234 тыс. рублей, - приводятся в сообщении слова директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова. - Однако в последние два месяца 2020 года средний размер потребкредита несколько снизился. В свою очередь выдача потребительских кредитов в 2020 году по сравнению с предыдущим годом снизилась более чем на четверть. В целом это свидетельствует о том, что тенденция по соблюдению банками консервативного подхода в розничном кредитовании по-прежнему сохраняется".

В декабре 2020 года самый большой средний размер выданных потребкредитов в регионах России отметили в Москве (506,7 тыс. рублей), Ханты-Мансийском АО (345,8 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (344,9 тыс. рублей). Наибольший рост суммы выданных потребкредитов среди 30 регионов. Среди лидеров по объемам кредитов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - Кемеровская область (рост на 52,8%), Алтайский край (46,2%), Оренбургская область (43,3%).