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Счетная палата считает, что продуктовые сертификаты могут стать одной из мер соцпомощи

По словам директора департамента Счетной палаты Ольги Самариной, такие сертификаты позволят малообеспеченным семьям самостоятельно решать, на какие продукты их потратить
Здание Счетной палаты РФ Артем Геодакян/ТАСС
Описание
Здание Счетной палаты РФ
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Счетная палата рассматривает введение продовольственных сертификатов как одну из мер социальной помощи нуждающимся россиянам, заявила директор департамента Счетной палаты Ольга Самарина в рамках круглого стола на тему "Обеспечение доступности продовольствия для малоимущих граждан".

"Мы рассматриваем продовольственный сертификат как возможность комбинирования различных видов помощи. Как денежных выплат, которые потом будут конвертироваться в продовольствие", - пояснила она.

По словам Самариной, такие сертификаты позволят малообеспеченным семьям самостоятельно решать, на какие продукты их потратить.

"В условиях поставленной президентом задачи, в условиях достаточно критической ситуации с ростом бедности, в условиях перехода к новому расчету прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда, когда мы уходим от набора продовольственных товаров, - в этих условиях, на наш взгляд, проработка вопроса об адресной продовольственной помощи в любом ее виде, пока мы не можем оценить, что предложат органы исполнительной власти, <...> наверное, лучше было бы [ввести] что-то типа продовольственного сертификата, чтобы семья имела возможность выбирать, какие именно продовольственные товары она будет потреблять. Семьи разные, люди разные, по стране традиции, в том числе и продовольственного потребления, разные, поэтому мы видим, что лучше было бы так", - отметила Самарина.

"Переход к подобного рода социальной помощи никак нельзя рассматривать как оценку провальной социальной политики. Наоборот, люди должны понимать, чем государство их поддержит", - подчеркнула она.

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