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Россия с 15 февраля возобновляет авиасообщение с Азербайджаном и Арменией

Рейсы будут выполняться из Москвы в Баку два раза в неделю, в Ереван - четыре раза в неделю
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Россия возобновляет на взаимной основе авиасообщение с Азербайджаном и Арменией с 15 февраля. Будут выполняться по два рейса в неделю между Москвой и Баку, по четыре - между Москвой и Ереваном, сообщает в среду пресс-служба правительства РФ.

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"Принято решение возобновить с 15 февраля 2021 года на взаимной основе международное авиасообщение с Азербайджаном (Москва-Баку, два рейса в неделю) и Арменией (Москва-Ереван, четыре рейса в неделю)", - говорится в сообщении.

С 8 февраля на взаимной основе также будет увеличено количество регулярных рейсов в Киргизию по маршруту Москва - Бишкек. Их число вырастет с одного до трех в неделю.

В марте 2020 года Россия на фоне пандемии коронавируса приостановила все коммерческие пассажирские рейсы за рубеж. Поэтапное восстановление международного авиасообщения началось с лета прошлого года.

Теги
АзербайджанАрменияРоссияПандемия COVID-19Возобновление авиасообщения России с другими странами
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