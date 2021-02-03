Россия с 15 февраля возобновляет авиасообщение с Азербайджаном и Арменией

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Россия возобновляет на взаимной основе авиасообщение с Азербайджаном и Арменией с 15 февраля. Будут выполняться по два рейса в неделю между Москвой и Баку, по четыре - между Москвой и Ереваном, сообщает в среду пресс-служба правительства РФ.

"Принято решение возобновить с 15 февраля 2021 года на взаимной основе международное авиасообщение с Азербайджаном (Москва-Баку, два рейса в неделю) и Арменией (Москва-Ереван, четыре рейса в неделю)", - говорится в сообщении.

С 8 февраля на взаимной основе также будет увеличено количество регулярных рейсов в Киргизию по маршруту Москва - Бишкек. Их число вырастет с одного до трех в неделю.

В марте 2020 года Россия на фоне пандемии коронавируса приостановила все коммерческие пассажирские рейсы за рубеж. Поэтапное восстановление международного авиасообщения началось с лета прошлого года.