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Кризис в Сирии

Власти Сирии заявили, что почти всю добываемую на востоке страны нефть похищают

По данным сирийского министерства нефти и минеральных ресурсов, в прошлом году добыча нефти достигала 89 тыс. баррелей в сутки, из них примерно 80 тыс. баррелей было украдено

ТАСС, 3 февраля. Практически вся нефть, добываемая на востоке Сирии, разворовывается. Об этом заявил в среду министр нефти и минеральных ресурсов Сирии Бассам Туоме, выступая на заседании Народного совета (парламента) республики.

"В прошлом году добыча нефти в Сирии достигала 89 тыс. баррелей в сутки. Из них примерно 80 тыс. баррелей было украдено. То есть практически вся нефть, добываемая на востоке страны, крадется", - цитирует министра сирийская газета "Аль-Ватан".

Большая часть сирийских провинций Хасеке, Дейр-эз-Зор и Ракка, расположенных на востоке и северо-востоке страны, в настоящее время контролируется курдскими "Силами демократической Сирии", которым оказывают поддержку США. С 2015 года американское командование создало девять военных баз в этом районе. Четыре из них находятся рядом с нефтяными месторождениями в Дейр-эз-Зоре и еще пять - в соседней провинции Хасеке, которая считается житницей Сирии.

В конце 2019 года экс-президент США Дональд Трамп одобрил план, согласно которому в Сирии останутся несколько сотен американских военнослужащих, одной из главных задач которых будет обеспечение контроля над нефтяными месторождениями на северо-востоке и востоке страны. Между тем в Дамаске рассматривают вооруженное присутствие США как незаконную оккупацию, которая сопровождается грабежом природных богатств, принадлежащих сирийскому народу.

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СирияКризис в Сирии
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