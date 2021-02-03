De Beers нарастила продажи алмазов в январе

ПРЕТОРИЯ, 3 февраля. /ТАСС/. Один из крупнейших в мире производителей алмазов - группа De Beers - продала в минувшем январе необработанных алмазов на $650 млн. Об этом сообщила в среду владеющая De Beers горнодобывающая корпорация Anglo American.

"В рамках первой сессии продаж в новом году De Beers выручила $650 млн по сравнению с $551 млн за тот же период 2020 года, - говорится в распространенном на Йоханнесбургской бирже коммюнике. - Продажи на последней в минувшем году сессии составили $452 млн".

Подчеркивается, что рост спроса на алмазы в январе был в значительной степени вызван приближающимся Новым годом по китайскому лунному календарю.

"Существующий на мировом рынке спрос на алмазы нас обнадеживает", - заявил генеральный директор De Beers Group Брюс Кливер. По его словам, мировая экономика начинает восстанавливаться, хотя в ней сохраняются риски, вызванные пандемией нового коронавируса.

Особенностью январской сессии стало самое значительное повышение De Beers цен на свои алмазы для оптовых покупателей за последние десять лет. По данным агентства Блумберг, цены были увеличены на 5% в первую очередь на камни массой в 1 карат и больше.

Продажи необработанных алмазов De Beers с 2013 года проходят в столице Ботсваны Габороне. Ежегодно проводится в среднем 10 торговых сессий, на которые приглашается группа уполномоченных оптовых покупателей. Их сейчас насчитывается около 80. Anglo American владеет пакетом акций De Beers в размере 85%.