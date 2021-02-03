В АСИ анонсировали начало тестов технологий автономного судоходства на коммерческом флоте

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Тестирование технологических решений для эксплуатации морских автономных судов уже проходят в России на судах четырех типов, к августу планируется расширить программу на коммерческий флот. Об этом сообщила в среду глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева на рабочей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"В рамках форума ("Сильные идеи для нового времени", который прошел в Москве в ноябре 2020 года) обсуждали создание условий для эксплуатации морских автономных судов. В прошлом году уже в декабре, сразу после форума, правительство приняло необходимую нормативно-правовую базу. Уже сегодня совместно с Министерством промышленности и торговли идет тестирование технологических решений на судах четырех типов, а к августу планируем расширить это уже на коммерческий флот", - сказала она.

Президент России Владимир Путин в декабре 2020 года поручил правительству РФ обеспечить внесение изменений в законодательство, чтобы урегулировать безэкипажное судоходство, сообщалось в поручениях на сайте Кремля.

Кроме того, кабмину было поручено при участии автономной некоммерческой организации поддержки развития высоких технологий в морской отрасли "Отраслевой центр Маринет" до 1 марта 2021 года подготовить и представить предложения по стимулированию производства средств безэкипажного судовождения и их использования на судах, ходящих под государственным флагом РФ, а также по развитию инфраструктуры морской подвижной спутниковой системы связи в целях ее использования при беспилотном судоходстве.

При этом Минтранс и Минпромторг России совместно с МИД России при участии "Маринет" должны обеспечить продвижение в Международной морской организации и других международных организациях технологий безэкипажного судовождения и внедрение стандартов правового регулирования, направленных на реализацию таких проектов. Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 1 мая 2021 года, далее - ежегодно, отмечалось в поручениях президента РФ.