Борисов заявил, что Россия и Белоруссия могут вместе работать над созданием электромобилей

МИНСК, 3 февраля. /ТАСС/. Россия и Белоруссия могут объединить усилия по созданию электромобилей, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов по итогам встречи с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко.

"Мы предлагаем рассмотреть возможность совместных усилий в области нефтегазохимии. И также нам интересно - так как и у России, и у Белоруссии есть накопленные компетенции в области автомобилестроения - посмотреть возможность проведения работ, связанных с "автомобилями будущего", в первую очередь с электромобилями", - сказал Борисов.

В составе российской делегации во встрече также принимал участие гендиректор "Камаза" Сергей Когогин. По его словам, стороны проанализировали негативные моменты в сотрудничестве и приняли решение перезапустить взаимоотношения на всех уровнях - "между предприятиями, между концернами, между федеральными отраслевыми органами, в первую очередь Минпромторгом, Росатомом, Роскосмосом".

"Мы обозначили свои интересы на ближайшую перспективу для белорусской стороны и пригласили их принять активное участие в новых проектах, которые сегодня активно обсуждаются и реализовываются в России", - отметил Когогин.