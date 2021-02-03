В АСИ заявили, что около 2,5 тыс. людей пользуются программой для чтения шрифта Брайля

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Около 2,5 тыс. человек стали пользоваться программой по распознаванию шрифта Брайля, сообщила в среду глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева на рабочей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

По ее словам, проект стал популярен после форума АСИ и фонда Росконгресс "Сильные идеи для нового времени" в ноябре 2020 года.

"После этого мероприятия проект получил огромный резонанс. Уже 2,5 тыс. людей пользуются этим приложением, 40 специализированных школ для детей используют эту программу. Запрос был к лидеру проекта из Узбекистана, чтобы он адаптировал это на узбекский язык, чтобы можно было там тоже использовать это приложение", - рассказала Чупшева.

Она уточнила, что это приложение бесплатное. "Его адаптируют по просьбе педагогов, родителей. Проект реализуется", - заключила она.

О проекте

Программа Angelina braille reader позволяет сделать фото страницы с шрифтом Брайля и получить ее расшифровку в виде обычного текста. Важность разработки на форуме "Сильные идеи для нового времени" отмечал президент России Владимир Путин. Он также выражал готовность оказать поддержку развитию проекта.

Разработку поддержали партнеры конкурса цифровых решений АСИ: компания "Яндекс.Облако" выделила грант на вычислительные мощности и ментора по созданию мобильной версии, компания "Мегафон" предоставила денежный грант.

Всего в России, по оценкам экспертов, больше 100 тыс. слепых людей, из них 10-20 тыс. - это дети, часть которых обучаются по специализированным учебникам со шрифтом Брайля.