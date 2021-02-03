РФПИ получит результаты испытаний комбинации "Спутника V" и AstraZeneca в марте - апреле

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Результаты совместных клинических испытаний комбинации российского препарата "Спутник V" с вакциной, разработанной британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca, будут получены не ранее марта или апреля. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу Sky News в среду.

"Думаю, что предварительные результаты [совместных с AstraZeneca испытаний] мы получим не ранее марта или апреля, и, конечно же, опубликуем их как можно скорее", - сказал он.

Дмитриев добавил, что в рамках совместных испытаний будет исследована эффективность комбинированной вакцины против новых штаммов коронавируса.

Ранее Дмитриев сообщил, что клинические испытания комбинации российского препарата "Спутник V" с вакциной AstraZeneca начнутся на следующей неделе в Азербайджане и ОАЭ, а позже и в Саудовской Аравии.

1 декабря 2020 года Российский фонд прямых инвестиций, центр им. Гамалеи, AstraZeneca и российская компания "Р-фарм" подписали соглашение о разработке и реализации программы клинических исследований комбинации вакцин от коронавируса.