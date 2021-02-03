ЦБ ожидает дальнейшего роста розничного кредитования

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Розничное кредитование продолжит расти, ожидает Банк России. При этом регулятор продолжит следить за долговой нагрузкой населения. Об этом говорится в материалах ЦБ.

"Розничное кредитование будет расти и в будущем, и важно продолжать следить за тем, чтобы этот рост был сбалансированным и не приводил к увеличению долговой нагрузки населения", - отмечается в документе.

При этом в начале пандемии было зафиксировано краткосрочное сокращение розничного кредитования, однако уже в III квартале прошлого года начался восстановительный рост во всех сегментах кредитования. Такая тенденция была связана с исторически низким уровнем процентных ставок по ипотечным кредитам, что стимулировало приток новых клиентов, а также повысило спрос на рефинансирование кредитов, следует из материалов регулятора. Ранее банк ВТБ дал прогноз, что рост розничного кредитования в России составит 10% по итогам 2021 года.

Сокращение среднего числа кредитов

Банк России в 2020 году зафиксировал первое с 2018 года сокращение среднего количества банковских кредитов, выданных на одного человека. "В предыдущих обзорах была зафиксирована тенденция постепенного роста среднего количества кредитов (займов), приходящихся на одного заемщика. Этот тренд временно прервался в II-III кварталах 2020 года. С 2018 года по 1 апреля 2020 года среднее количество кредитов и займов у банковского заемщика выросло с 1,69 до 1,91 единицы, однако в следующем квартале показатель впервые снизился - на 0,02, до 1,89 единицы", - отмечает ЦБ.

Среди заемщиков микрофинансовых организаций наблюдалась схожая картина. Так, за период с 1 января 2019 года по 1 апреля 2020 года среднее количество кредитов и займов, приходящихся на одного заемщика, увеличилось с 2,59 до 2,99 единицы, а в II и III кварталах 2020 года снизилось до 2,96 и 2,95 единицы соответственно.

При этом качество обслуживания долга новыми заемщиками, не имевшими на момент обращения за кредитом задолженности, остается устойчивым и даже несколько улучшилось с начала пандемии.

"Ужесточение кредиторами стандартов кредитования в II квартале 2020 года, а также рост социальных выплат могли быть основными причинами повышения качества обслуживания долга новыми заемщиками в II-III кварталах", - считают в ЦБ.

Однако между заемщиками МФО и банков сохраняется устойчивая разница в платежной дисциплине. Из заемщиков МФО, появившихся во II квартале 2020 года, 39% закончили III квартал с просроченной задолженностью, тогда как из банковских заемщиков - всего 2%.