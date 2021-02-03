ДОМ.РФ и АСИ запустили программу по созданию в регионах креативных пространств

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) и ДОМ.РФ и запустили программу Rurban Creative Lab по преобразованию заброшенных городских и сельских территорий в креативные кластеры. На первом этапе для реализации проектов будут отобраны 10 регионов, сообщила в среду пресс-служба ДОМ.РФ.

"В креативных кластерах будут формироваться сообщества творчески-ориентированных предпринимателей. Проектированием таких пространств займутся продюсерские центры, сформированные из участников нашей программы, под руководством экспертов фонда ДОМ.РФ и АСИ. Мы ожидаем, что в этом году могут быть запущены по три креативных кластера в десяти регионах России", - приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора фонда ДОМ.РФ Антона Финогенова.

Заявки на участие в программе на сайте могут подать представители региональной или муниципальной власти, собственники объектов, предприниматели, люди творческих профессий и все заинтересованные в проекте местные жители.

На первом этапе, с 15 февраля по 14 марта, пройдет открытый онлайн-марафон на тему креативных территорий. В результате будут выбраны 10 региональных команд, которые пройдут во второй этап. По итогам очных мероприятий с 22 марта по 26 сентября каждый региональный продюсерский центр создаст три креативных кластера на трех разных территориях - объект культурного наследия, который требует ревитализации, промышленная территория и сельская площадка.

Развитие бизнеса и городской среды

"В центральных районах 70% российских городов находятся неиспользуемые промышленные территории и объекты культурного наследия, заброшенные здания. Тем временем они могут стать идеальным местом для обитания дизайнеров, журналистов, музыкантов, художников, фотографов, для которых высокие потолки и возможность работать круглосуточно в творческой атмосфере играют ключевую роль", - приводятся в сообщении слова руководителя Центра городских компетенций АСИ и организатора Rurban Creative Lab Татьяны Журавлевой.

Она уверена, что проект поможет создать в населенных пунктах точки притяжения жителей, а также даст толчок развитию городской среды вокруг самих кластеров. Кроме того, новые площадки увеличат поток людей для существующих предприятий и дадут возможность для создания нового креативного бизнеса в регионах.

"Часть людей, которые хотят стать архитекторами, дизайнерами, работать в сфере медиа, рекламы и так далее, как правило, уезжают в Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и любой другой город-миллионник. Мы же создаем для них резидентскую возможность для того, чтобы они там могли создать свой бизнес. Потому что сейчас неважно в какой точке страны ты находишься, ты можешь развивать свой бизнес откуда угодно", - сказала Журавлева ТАСС.

Взаимодействие творческих людей

В регионах зачастую отсутствуют пространства, где бы представители креативных профессий могли бы взаимодействовать друг с другом, считает исполнительный директор комитета по интеллектуальной собственности и креативным индустриям Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Игорь Намаконов. "Нужны программы, которые бы позволяли эту инфраструктуру создавать. Нужны места, куда люди будут приходить, где они будут получать знания, наводить мосты с такими же, как они, где они будут договариваться и просто получать вдохновение. В этом смысле такие пространства - это воздух для креативных индустрий", - сказал он ТАСС.

Поэтому Намаконов считает преобразование заброшенных пространств в креативные кластеры важным шагом, который давно уже назрел в России. "Это делается для развития креативных индустрий, креативной экономики, построенной на добавленной стоимости, на создании новых продуктов, коллаборации разных предпринимателей. В этой связи в эту программу должно быть втянуто максимальное количество игроков рынка", - добавил эксперт.

Значение для регионов

Как отметил ТАСС урбанист, генеральный директор Агентства стратегического развития "ЦЕНТР" Сергей Георгиевский, инициатива по созданию креативных кластеров на промышленных территориях поможет ярко проявить потенциал регионов, сформировать культурный бренд и "специфику места" как для больших городов, так и для устойчивого развития сельских территорий.

Эксперт выразил надежду, что реализация проектов послужит продвижению новых товаров и услуг, коммуникации и кооперации некоммерческих организаций и в целом развитию экономики событий для формирования полноценной сферы досуга и образования. Кроме того, по его мнению, можно ожидать создания местных программ по развитию промышленных зон, повышения степени взаимодействия органов местной власти с бизнесом, жителями и городскими сообществами. Георгиевский при этом подчеркнул важность интеграции промышленных территорий в окружающую городскую среду.

Ранее президент России Владимир Путин по итогам форума АСИ поручил заняться созданием креативных кластеров на территориях бывших промышленных предприятий и заброшенных объектов недвижимости. Предложения должны быть представлены к сентябрю 2021 года. Задача по вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемых земель включена в национальный проект "Жилье и городская среда". Агентом РФ по вовлечению таких земель является ДОМ.РФ.