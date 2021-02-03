Источник: Индия возобновит авиасообщение с Россией 13 февраля

НЬЮ-ДЕЛИ, 3 февраля. /ТАСС/. Индия может возобновить авиасообщение с Россией 13 февраля. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в среду источники, близкие к министерству гражданской авиации республики.

По их данным, индийская сторона готова к возобновлению полетов с Россией по принципу "воздушного пузыря", то есть только для граждан Индии и РФ.

Ранее Минавиации Индии сообщало, что полеты между Россией и Индией могут возобновиться в конце января. Однако позднее дата была перенесена на февраль.

В конце октября минувшего года правительство Индии разрешило въезд в страну иностранным гражданам, приостановленный в марте из-за пандемии коронавирусной инфекции. Исключение - для обладателей туристических виз. Пока иностранцам разрешено прибывать в Индию с бизнес-целями, для участия в конференциях, научных и медицинских исследованиях. Могут въезжать также дипломаты и члены официальных делегаций.

Россия сняла ограничения на въезд для граждан Финляндии, Вьетнама, Индии и Катара, авиасообщение с которыми планировалось возобновить с 27 января.