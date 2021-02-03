Борисов заявил, что Россия не намерена замещать товары, импортируемые из Белоруссии

МИНСК, 3 февраля. /ТАСС/. Россия не планирует замещать импортируемые из Белоруссии товары, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов по итогам встречи с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко.

"В России нет и не планируются мероприятия по замещению белорусской продукции,- сказал Борисов, добавив, что нет смысла "тратить деньги российского бюджета на дублирование той продукции, которую нам может поставить братская республика".

"Более того, мы сейчас шире ставим вопрос об использовании производственных возможностей белорусской промышленности по импортозамещению тех позиций, где мы испытываем определенные трудности", - добавил вице-премьер РФ.

Товарооборот между Москвой и Белоруссией в 2019 году составлял $35,5 млрд, в январе - ноябре 2020 года - $25,5 млрд. Россия в основном импортирует из Белоруссии медицинские приборы и устройства, грузовые автомобили и железнодорожные и трамвайные вагоны, а также некоторые продукты.