В РФПИ назвали стоимость вакцины "Спутник V" для других стран

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Цена российской вакцины против коронавируса "Спутник V" для зарубежных стран будет близка к $10, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу Sky News .

"Мы будем продавать ее [вакцину] очень близко к той цене, которая [установлена] сейчас. Мы не получаем значительную выгоду от прибыли, а просто пытаемся окупить наши вложения", - сказал он, подчеркнув, что разработчики вакцины воспринимают это как вопрос ответственности перед обществом.

Ранее сообщалось, что одна доза российской вакцины против коронавируса "Спутник V" будет стоить менее $10 для международных рынков. Для граждан России вакцинация будет бесплатной.

2 февраля медицинский журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинического исследования российской вакцины, согласно которым она оказалась одной из самых безопасных и эффективных в мире. Эффективность препарата составляет 91,6%, среди добровольцев старше 60 лет - 91,8%. Антитела к коронавирусу после вакцинации "Спутником V" были обнаружены у 98% добровольцев.