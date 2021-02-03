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Пандемия COVID-19

В РФПИ назвали стоимость вакцины "Спутник V" для других стран

Она составит около $10. Для россиян препарат бесплатный

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Цена российской вакцины против коронавируса "Спутник V" для зарубежных стран будет близка к $10, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу Sky News.

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"Мы будем продавать ее [вакцину] очень близко к той цене, которая [установлена] сейчас. Мы не получаем значительную выгоду от прибыли, а просто пытаемся окупить наши вложения", - сказал он, подчеркнув, что разработчики вакцины воспринимают это как вопрос ответственности перед обществом.

Ранее сообщалось, что одна доза российской вакцины против коронавируса "Спутник V" будет стоить менее $10 для международных рынков. Для граждан России вакцинация будет бесплатной.

2 февраля медицинский журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинического исследования российской вакцины, согласно которым она оказалась одной из самых безопасных и эффективных в мире. Эффективность препарата составляет 91,6%, среди добровольцев старше 60 лет - 91,8%. Антитела к коронавирусу после вакцинации "Спутником V" были обнаружены у 98% добровольцев.

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