Минэкономики ФРГ не комментирует сведения о готовности США снять санкции с Nord Stream 2

БЕРЛИН, 3 февраля. /ТАСС/. Правительство ФРГ не комментирует информацию о том, что американцы якобы впервые сигнализировали о готовности начать диалог о снятии санкций с "Северного потока - 2" в случае выполнения со стороны Германии ряда требований. Об этом заявила в среду на брифинге представитель Минэкономики страны.

"Я не могу комментировать [эту тему]. Мы в целом не предоставляем информацию о том, что обсуждается между государствами на условиях конфиденциальности", - сказала она. По ее словам, "на тему "Северного потока - 2" господин [официальный представитель правительства ФРГ Штеффен] Зайберт уже все сказал". Перед этим Зайберт подчеркнул, что позиция Берлина по проекту не изменилась.

Во вторник газета Handelsblatt сообщила, что американцы впервые сигнализировали о готовности начать диалог о снятии санкций с "Северного потока - 2", но в ответ прежде требуют выполнения ряда условий. В частности, они хотят, чтобы вопрос реализации газопровода был увязан с механизмом, который позволит не допустить эксплуатацию газопровода в случае сокращения транзитных поставок через Украину. То есть, согласно требованию США, поставки газа по "Северному потоку - 2" могут быть прерваны в случае, если Москва попытается оказать давление на Украину, сократив объемы газа, пишет газета.