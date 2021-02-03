"Норникель" в 2021 году создаст программу мониторинга водных объектов в месте разлива ГСМ

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Компания "Норникель" в 2021 году разработает программу мониторинга водных объектов и почвы в месте разлива ГСМ на севере Красноярского края. Об этом сообщил старший вице-президент "Норникеля" Андрей Бугров в среду на форсайт-диалоге с заинтересованными сторонами, который проводится в рамках подготовки отчета об устойчивом развитии компании за 2020 год.

"В этом году, в 2021-м, и на перспективу - до 2023 года, компания планирует разработку программы мониторинга водных объектов и почв и планов восстановления загрязненных земель и береговой лини. Одновременно же начнется и реализация этого плана", - сказал Бугров. По его словам, в рамках реализации этого плана будут приняты меры по воспроизводству биологических ресурсов, утилизации сепарированной воды и загрязненных сорбентов и грунта.

Также он отметил, что начнется работа по рекультивации пострадавших земель. По словам Бугрова, план рекультивации земель находится на согласовании в Росприроднадзоре.

В конце мая один из топливных резервуаров на ТЭЦ-3, принадлежащей "дочке" "Норникеля", разрушился из-за проседания опор хранилища. В результате разгерметизации из резервуара вылилось более 20 тыс. тонн нефтепродуктов. Росприроднадзор оценил ущерб экологии примерно в 148 млрд рублей. Однако "Норникель" не согласился с методикой расчета - по подсчетам самой компании, ущерб составляет 21,4 млрд рублей.