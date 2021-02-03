Тульская и Сахалинская области начали внедрять инфраструктурные облигации в строительстве

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Тульская и Сахалинская области определены пилотными регионами для внедрения механизма инфраструктурных облигаций в строительстве, соответствующие соглашения представители субъектов подписали с ДОМ.РФ в среду, сообщает пресс-служба вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

"Генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко подписал с руководством Тульской и Сахалинской областей соглашения о намерении сотрудничества, в том числе по реализации проектов строительства инфраструктуры с привлечением механизма инфраструктурных облигаций. Соответствующие документы подписаны председателем правительства Тульской области Валерием Шериным и губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко. Проекты могут стартовать уже в течение 2021 года", - говорится в сообщении.

В Тульской области с помощью инфраструктурных облигаций будет реализован проект строительства жилья общей площадью 750 тыс. кв. м, 800 тыс. кв. м жилья предполагается построить с использованием этого механизма на Сахалине. Кроме того, пилотными территориями также могут стать Ленинградская, Ростовская, Тюменская и Воронежская области и Красноярский край.

В настоящее время уже зарегистрировано специализированное общество проектного финансирования (СОПФ) "Инфраструктурные облигации", которое будет отвечать за выпуск облигаций на фондовом рынке и выдавать займы на строительство инфраструктуры.

"К 2030 году мы должны выйти на ввод жилья в объеме 120 млн кв. м. Для этого нужны в том числе и новые механизмы. Так, например, в конце прошлого года был принят порядок финансирования проектов с использованием инфраструктурных облигаций. Сейчас ДОМ.РФ работает над запуском инфраструктурных облигаций, которые помогут решить задачу по реализации масштабных проектов, где требуется повысить доступность инженерной, транспортной, социальной и общегородской инфраструктуры", - приводятся в сообщении слова Хуснуллина.

О механизме

Ранее правительство РФ утвердило правила финансирования строительства объектов с помощью механизма инфраструктурных облигаций. Программа по выпуску инфраструктурных облигаций должна обеспечить доступное финансирование строительства объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры для строительства жилья. Согласно утвержденным правилам, средства от размещения облигаций будут получать застройщики в виде инфраструктурных займов.