На Кубани пресекли практику самовольного строительства

КРАСНОДАР, 3 февраля. /ТАСС/. Благодаря вмешательству прокуратуры в проблемы в области строительства в Краснодарском крае искоренены самострои, а опыт работы краевой прокуратуры в области защиты прав дольщиков является передовым в России, заявил в среду в ходе подведения итогов работы за 2020 год заместитель Генерального прокурора РФ Андрей Кикоть.

"Вопрос защиты прав дольщиков, работа в этом направлении прокуратуры Краснодарского края, можно сказать, является уже визитной карточкой - тот опыт и те мероприятия, которые были проведены в регионе, беспрецедентны по подходу и по достигнутому результату по всех нашей стране. Параллельно с этим мы снесли достаточно большое количество незаконных самовольных объектов - 60. Хочу подчеркнуть, что в крае на сегодняшний день пресечена практика самовольного строительства <…> - это очень большой прорыв", - сказал Кикоть.

Он отметил, что целенаправленно работа в этом направлении велась с 2018 года, тогда была проведена масштабная ревизия всех строящихся объектов. В регионе были возбуждены более 200 уголовных дел в отношении 35 должностных лиц и 170 застройщиков.

Помимо строительной сферы, Кикоть поручил усилить контроль за расходованием бюджетных средств на мероприятия, связанные с борьбой с коронавирусом, продолжить работу по погашению задолженностей по заработной плате перед сотрудниками предприятий, завершить работу по обследованию всего жилищного фонда края.

Кубань является одним из лидеров в России по количеству самостроев и долгостроев. Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что около 30% жителей региона, приобретавших квартиры по договору долевого строительства, живут в самостроях. Также он поручил полностью решить проблему долгостроев до конца 2023 года.