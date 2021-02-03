Темой тренинга Cyber Polygon в 2021 году станет безопасное развитие цифровых экосистем

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Безопасное развитие цифровых экосистем станет главной темой международного онлайн-тренинга Cyber Polygon, который проведет 9 июля 2021 г. входящая в экосистему "Сбера" копания Bi.Zone. Об этом сообщила в среду пресс-служба "Сбера".

"Международный онлайн-тренинг Cyber Polygon 2021 пройдет 9 июля и будет посвящен безопасному развитию цифровых экосистем. Мероприятие организует компания по стратегическому управлению цифровыми рисками Bi.Zone при поддержке Центра кибербезопасности Всемирного экономического форума (ВЭФ) и Интерпола", - говорится в сообщении.

Как и в предыдущие годы, тренинг будет состоять из двух параллельных треков - онлайн-конференции для широкой аудитории и практического блока для специалистов по кибербезопасности, сообщила пресс-служба.

"На конференции спикеры обсудят ключевые риски цифровизации и поделятся лучшими практиками безопасного развития экосистем. Участники технического тренинга будут учиться отражать таргетированную supply chain атаку (атака на цепочку поставок). Нововведением этого года станут видеоматериалы для специалистов по кибербезопасности, которые не смогут присоединиться к практической части Cyber Polygon 9 июля", - рассказали в пресс-службе.

Записи выступлений экспертов и разборы сценариев тренинга станут доступны уже в день тренинга, уточнили в "Сбере".

"Пример "Сбера" показывает, как за 10 лет традиционный банк может превратиться в высокотехнологичную экосистему с множеством нефинансовых сервисов. Сегодня подобные цифровые трансформации происходят по всему миру, и мы готовы делиться опытом, в том числе в рамках Cyber Polygon. Чтобы поддерживать устойчивость огромных цифровых систем, нужно постоянно оценивать риски, следить за изменениями и угрозами кибербезопасности. Именно обмен знаниями способен подтолкнуть развитие отрасли и помочь бизнесу адаптироваться к этим условиям", - цитируют в пресс-службе зампреда правления Сбербанка Станислава Кузнецова.

Реагирование на киберугрозы

"Ключ к развитию цифровой экономики - обеспечение кибербезопасности экосистем. Вместе с партнерами из частного и государственного секторов Интерпол активно борется с киберпреступностью и укрепляет защиту мирового сообщества. При этом преступники постоянно совершенствуют свои методы. Чтобы противостоять новым вызовам, нам необходимо создавать устойчивые, гибкие и жизнеспособные экосистемы", - говорит директор по расследованиям киберпреступлений Интерпола Крейг Джонс, его цитирует пресс-службе "Сбера".

Член правления ВЭФ Джереми Юргенс отмечает практическую пользу от тренингов, позволяющих противостоять реальным киберугрозам, его слова приводит пресс-служба "Сбера".

"Главная задача тренингов - проверить готовность организаций противостоять угрозам. Сценарии, отработанные на практике, помогут эффективно отреагировать в случае реального киберкризиса. Для повышения устойчивости глобальной системы необходимо, чтобы в таких тренингах участвовали представители как государственного, так и частого секторов", - говорит Юргенс.

Тема безопасности цифровых экосистем для тренинга Cyber Polygon выбрана неслучайно, говорит директор Bi.Zone Дмитрий Самарцев.

"Мы все - часть различных экосистем, из которых состоит наш мир. Мы активно внедряем новые технологии и все больше вкладываемся в их развитие, иногда забывая о правилах поведения в цифровой среде. Это большие риски, ведь от устойчивости различных элементов зависит благополучие всего мирового сообщества. Поэтому мы выбрали безопасность цифровых экосистем в качестве ключевой темы Cyber Polygon 2021", - цитируют Самарцева в пресс-службе "Сбера".

Самарцев добавил, что в ходе тренинга развить свои навыки работы в киберпространстве, а также внедрить лучшие практики у себя в организациях смогут и топ-менеджеры, и технические специалисты.

О тренинге Cyber Polygon

Компания Bi.Zone проводит международный тренинг Cyber Polygon ежегодно, в 2021 году он пройдет в третий раз.

По информации пресс-службы "Сбера", в прошлом году онлайн-трансляцию Cyber Polygon посмотрели более 5 млн человек из 57 стран. В рамках технического тренинга совершенствовали навыки представители 120 крупнейших российских и международных организаций из 29 стран. Специалисты отработали действия группы реагирования при таргетированной атаке, нацеленной на кражу конфиденциальных данных и нанесение репутационного ущерба. Действия атакующих имитировали специалисты компании Bi.Zone.