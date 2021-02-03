Судно снабжения для трубоукладчиков "Северного потока - 2" направилось в Мукран

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Судно снабжения "Балтийский исследователь", которое с трубоукладочной баржей "Фортуна" ведет укладку датского участка "Северный поток - 2", направилось в порт Мукран, где хранятся трубы для газопровода. Об этом свидетельствуют данные порта отслеживания судов MarineTraffic.

Расчетное время прибытия судна "Балтийский исследователь" в порт - 19:00 по местному времени (21:00 по московскому времени).

Трубоукладочная баржа "Фортуна" возобновила укладку газопровода "Северный поток - 2" в датских территориальных водах 24 января. Как сообщало датское морское управление, наряду с трубоукладочной баржей "Фортуна" вести укладку газопровода в исключительной экономической зоне Дании в период с 15 января будет судно снабжения "Балтийский исследователь" и судно "Мурман".

"Фортуна" в настоящее время находится в зоне строительства "Северного потока - 2", южнее острова Борнхольм. Неподалеку от баржи находится судно-буксир "Катунь" и российские суда снабжения "Умка" и "Иван Сидоренко". Ранее они сопровождали судно-трубоукладчик "Академик Черский", которое называлось одним из возможных достройщиков "Северного потока - 2".

"Академик Черский" в настоящее время пришвартован в германском порту Висмар, куда прибыл 23 января после долгого рейда у берегов Калининградской области.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. Но в декабре 2020 года Nord Stream 2 AG возобновила прокладку трубы, построив 2,6 км трубопровода в исключительной экономической зоне Германии. К настоящему времени из 2 460 км газопровода уложено более 2 300 км, что составляет 94% от общей протяженности трубы. Осталось уложить 120 км в водах Дании и более 28 км - в водах Германии.